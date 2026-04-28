２８日、中国電力は2026年度（2027年3月期）の業績予想を発表しました。 中東情勢の緊迫化を背景に、原油やLNGなど化石燃料価格が高止まりする前提のもと、営業利益は520億円と、前の年度から約4割減少する見通しです。経常利益は400億円、最終的な純利益は310億円を見込んでいます。 2026年度は、島根原子力発電所2号機が定期検査のため、2月から8月まで稼働を停止する予定で、100億円の減益要因になるとしています。加えて、