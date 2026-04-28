◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間29日のマーリンズ戦に先発予定。今季5度目の先発マウンドに上がります。前回登板となった日本時間23日のジャイアンツ戦では、「1番・投手兼DH」で出場し、初回3つのアウトを全て三振で仕留める上々の立ち上がりを見せます。2回から4回は3イニング連続で三者凡退とし、6回91球、無失点5安打7奪三振の内容でした。それから大谷選