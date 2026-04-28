元KAT-TUNの上田竜也さんは4月27日、自身のInstagramを更新。鍛えられた肉体を披露しました。【写真】上田竜也の鍛えられた肉体「顔かわいいのに腹筋バキバキ」上田さんは「なんか…俺チョコボみたいな顔してない？」とつづり、自身が出演している映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のオフショットを1枚投稿。ボブカットヘアで上半身をあらわにし、鍛えられた肉体を披露しています。背景の部屋の奥には本人の巨大ポスターが飾られ