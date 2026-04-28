asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したシングルを、2026年6月10日に発売することを発表した。あわせて、アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典が発表された。本シングルは、CD＋BDの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、BDにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収められる。「あわ