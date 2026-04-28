鳴門市の大麻比古神社で4月28日、無病息災や五穀豊穣を祈る神事「湯立神楽（ゆだてかぐら）」が行われました。大麻比古神社の湯立神楽は毎年、旧暦の3月12日に行われています。神事に使用されるのは、直径80センチほどの大きな釜。これを薪の火にかけ、湯が沸くまでの間、宮司らが無病息災や家内安全、五穀豊穣を祈念する祝詞を読み上げます。湯が沸くと、巫女が束ねた笹の葉を熱湯に浸し、自らも熱湯を浴びながら四方に振りまいて