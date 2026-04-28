お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が体調不良により休養することが28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式サイトで発表され、心配の声が広がっている。【写真】とんねるず×バナナマン「共演NG説」は本当か？ 女性週刊誌が再び報じ業界ザワザワ公式サイトでは、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」として、状況について、「今年に入ってから体調を崩すこ