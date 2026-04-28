【モデルプレス＝2026/04/28】女優の原日出子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおやつを公開した。【写真】66歳ベテラン女優「米粉使うの天才」息子リクエストのヘルシーヨーグルトバナナケーキ◆原日出子、息子リクエストの手作りおやつ披露原は「おやつ〜 息子くんのリクエストでヨーグルトバナナケーキを焼いたよ〜」と記し、手作りしたおやつの写真を投稿。クッキングシートを敷いた長方形の耐熱容器の