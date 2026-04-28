イギリス イングランド出身のインディーバンド、Hard-Fiが、新曲「Looking For Fun」を配信リリースした。 （関連：【映像あり】イギリス イングランド発Hard-Fi、新曲「Looking For Fun」MV） 本楽曲は、6月19日にV2レコードよりリリースされる15年ぶりのニューアルバム『Sweating Someone Else’s Fever』からの先行シングル。フロントマンのリチャード・アーチャーは「