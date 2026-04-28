◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神富田蓮投手▽阪神早川太貴投手▽ＤｅＮＡ九鬼隆平捕手▽中日福永裕基内野手▽ヤクルト内山壮真内野手▽ヤクルト茂木栄五郎内野手【出場選手登録抹消】▽ヤクルトオスナ内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク笹川吉康外野手▽日本ハム細野晴希投手▽日本ハムカストロ内野手▽西武渡辺勇太朗投手【出場選手登録抹