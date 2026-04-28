テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第5話が27日放送され、夫の強烈な告白に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「こええええええ〜！！」宮澤エマに土下座する浅香航大本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を