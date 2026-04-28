テレビ東京で24日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜後9：00）の第2話が放送され、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が黒髪での演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「雰囲気全然違う！」黒髪＆ナチュラルメイクでの演技を見せた信子本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で