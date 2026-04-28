「雰囲気全然違う！」ぱーてぃーちゃん・信子、黒髪＆ナチュラルメイクでの演技に反響「別人？」『刑事、ふりだしに戻る』第2話【ネタバレあり】
テレビ東京で24日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第2話が放送され、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が黒髪での演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「雰囲気全然違う！」黒髪＆ナチュラルメイクでの演技を見せた信子
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第2話では、10年前にタイムリープした誠がパチンコ帰りの客を狙ったひったくり事件が発生すると、前世の記憶が蘇る。しかし、肝心な犯人を思い出せない。10年の経験を元に捜査する誠の、新人離れした動きに黒崎（生瀬勝久）と川島（板谷由夏）は舌を巻いた。
信子も新聞記者役で初めて登場。普段とは異なる黒髪＆ナチュラルメイクで、濱田や石井杏奈と絡む演技を披露していた。
信子の登場には「雰囲気全然違う！」「別人？」などとSNSで反響が寄せられている。
【場面写真】「雰囲気全然違う！」黒髪＆ナチュラルメイクでの演技を見せた信子
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
信子も新聞記者役で初めて登場。普段とは異なる黒髪＆ナチュラルメイクで、濱田や石井杏奈と絡む演技を披露していた。
信子の登場には「雰囲気全然違う！」「別人？」などとSNSで反響が寄せられている。