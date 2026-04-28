【モデルプレス＝2026/04/28】女優の永野芽郁が6月21日に発売するフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」（SDP）より購入者特典のフォトカードビジュアルが一挙解禁。あわせて、発売記念パネル展の開催も決定した。【写真】永野芽郁、ショートパンツから美脚ちらり◆永野芽郁、飾らない“素”の姿見せる第1弾解禁では、再会を待ち望んでいた“メイト（ファン）”から多くの温かな声が寄せられた。