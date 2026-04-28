気温が上がり始め、そろそろ本格的に虫よけ対策をしたいところ。でも、生活感が出やすいため、お部屋に虫よけを置くとなんか浮く…そんな方におすすめの虫よけをダイソーで発見しました！可愛いねこちゃん型で、インテリアの馴染み良し♡吊り下げ＆据え置きで使えて、場所を選ばず設置できるのも嬉しいポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）価格：￥11