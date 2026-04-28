北朝鮮の軍幹部養成機関である平壌（ピョンヤン）の金日成（キム・イルソン）政治大学。朝鮮人民軍内のエリートを育てる最高教育機関だが、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の使い方は違った。2013年秋に内閣と市人民保安署署長など高位幹部がここで銃殺されたと対北朝鮮消息筋は伝えた。執権から2年もたたない時期、金正恩は韓国の動画とわいせつ物を見て摘発された幹部を処刑する場所として金日成政治大学を選ぶこ