牛丼チェーン店「すき家」は4月28日より、「スパイシーキーマカレー丼」を販売している。すき家「スパイシーキーマカレー丼」「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんの上に、具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスがのった、暑くなる時期に食欲をかき立てる一品。鶏と豚の合い挽き肉や大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使ったキーマカレーは食べ応え抜群。また、辛