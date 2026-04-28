本日4月28日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『火曜の良純孝太郎』では、石原良純と小泉孝太郎のMC2人が東京・調布にある関東屈指の観光スポット“深大寺”を訪れる。創建がおよそ1300年前と、都内では浅草寺に次ぐ古刹だが、昨年の参拝者数は約200万人。しかし、そ