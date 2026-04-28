4月28日（火）の『ロンドンハーツ』では、「勝手に大調査M-1ファイナリストどんな人？」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は企画内容を伝えられずに集められた、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）、カナメストーン（山口誠、零士）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）の『M-1グランプリ2025』ファイナリスト5組