アンソロピックが2026年4月に発表した新AI「Claude Mythos」が世界に衝撃を与えている。その性能の高さから、セキュリティの脆弱性を見つけ、言ってしまえば誰でもサイバー攻撃を行えるようになるおそれがある。【前編を読む】誰でもハッキングができるように…？新AI「Claude Mythos」の脅威とアンソロピックによる「善意の警告」ペンタゴンは争うのか？実のところ、Mythosに相当するAIの開発は、アンソロピック以外のAI企業もほ