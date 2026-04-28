これまでの恋愛遍歴などを赤裸々に語り話題を呼ぶ高峰じゅり（※高＝はしごだか）が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩ルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露。インタビューでは、自らの恋愛経験に絡めて、今回のグラビアのコンセプトについて語っている。高峰は、2003年12月9日生まれ、滋賀県出身。2023年、グラビアデビュー。2025年、ヤン