いよいよ始まる大型連休は最大で「１２連休」ともいわれていますが、今年は円安や物価高の影響で旅行を控える動きが広がり、旅行会社では予約が低調となっています。記者リポート。男性（２４）「ゴールデンウィークは長野とかいきますね。上高地に行きます」男性（７６）「のんびりしながら山菜とか、ちょっと野菜作り。そんな程度です」男性「友達とドライブ。海とか行ったりしようかなって思っています」連休