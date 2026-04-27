【漫画】本編を読む恋人に依存しすぎてしまう「共依存恋愛」の危うさを、実体験をもとに描いたコミックエッセイ『モラクズ男との共依存恋愛から抜け出せた話』（笹川めめみ/KADOKAWA）は、モラハラ彼氏との恋愛の甘さと苦しさ、そしてそこから抜け出すまでの過程を赤裸々に描いた作品だ。主人公・アイコは、同じアルバイト先で働く先輩・レンタローと付き合うことになる。人生で初めてできた彼氏に舞い上がるアイコは「彼に嫌