浦和は２７日、定時株主総会を開き、２０２５年度の事業収支を承認した。営業収入は前期比１０億９９００万円増の１１３億１０００万円となり、２０２３年度の１０３億８４００万円を上回って過去最高を大幅更新。一方で、クラブＷ杯出場を見据えた選手補強や海外遠征費の増加などで経費も膨らみ、当期純損失は１億円となった。最終赤字は新型コロナ禍の２０２０年度以来、５年ぶり。クラブＷ杯は当初、出場するだけで５０億円