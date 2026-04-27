アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表された。公開17日間で観客動員数533万人、興収79.9億円を突破した（興行通信社調べ）。歴代興収ランキングは『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』（2003年公開興収79億円）を抜き93位にランクインした。【画像】人気キャラ登場！公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カットこれまでの映画