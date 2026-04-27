お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMA『チャンスの時間』が、26日に放送された。アンジャッシュ・渡部建の復帰をかけた特別企画が展開され、謹慎中のエピソードや過酷な挑戦が話題を呼んだ。【写真】「忘れられない出来事」渡部を救った恩人登場番組では「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」と題した100分拡大スペシャルを実施。制限時間内に小屋から脱出できなければ爆破されると