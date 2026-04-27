ガールズグループ2NE1のDara（ダラ、41）が、東京で観光を楽しんだ。自身のインスタグラムに25日「Tokyo dump 1（東京で撮影した写真をまとめた1回目の投稿の意）」の文とともに写真を15枚アップした。ダラは、昼間は変装なしで東京の街を散策。ショップの中で日清のどん兵衛きつねうどんを手に持ち、記念撮影するなど、リラックスモードだった。夜の街に出掛け、黒いサングラスに黒と青のニット帽、緑のジャンパー姿で、左手には