【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Ryosuke Yamada（山田涼介）が5月20日にリリースするアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ？）より、リード曲「MAGIC MUSIC」が4月27日より配信スタートとなった。MVは、4月27日21時にプレミア公開される。 ■MVはミュージカルテイストの作品 「MAGIC MUSIC」は、これまでRyosuke Yamadaとしてリリースされたリード