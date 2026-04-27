２７日午前５時２３分頃、北海道十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道浦幌町で震度５強を観測した。震源の深さは８３キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は６・２と推定される。気象庁は２０日の三陸沖を震源とする地震で発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象ではないとしている。各地の主な震度は、北海道新冠町で震度５弱、札幌市や函館市、帯広市、青森県階上町などで震度４、北海道北見市、苫