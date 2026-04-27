放送33年目に突入している「開運！なんでも鑑定団」(毎週火曜夜8時54分放送)。明日4月28日（火）夜8時54分の放送では、「億超え」の衝撃鑑定額が！今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼。しかし、事前にAIで鑑定させたところ、表示された結果はまさかの「ニセモノ」。MC・今田耕司からは「30年以上やっている