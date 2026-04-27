明日＜4月28日（火）＞夜8時54分放送！「開運！なんでも鑑定団」出たぞ【億超え】！京都の植物園に眠っていた世界に数組しかない“至宝”とは!?

放送33年目に突入している「開運！なんでも鑑定団」(毎週火曜夜8時54分放送)。明日4月28日（火）夜8時54分の放送では、「億超え」の衝撃鑑定額が！今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼。しかし、事前にAIで鑑定させたところ、表示された結果はまさかの「ニセモノ」。MC・今田耕司からは「30年以上やっている鑑定団に任せてください！」と豪語。その言葉通り、AIの予測を数千倍も上回る、とんでもない真実が明らかに！ スタジオは騒然となり、依頼人の目には涙が…。植物園の危機を救うかもしれない「人類史に残るお宝」を、ぜひその目でお確かめください！

©テレビ東京

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番組概要

【番組名】 開運！なんでも鑑定団

【放送日時】4月28日(火)夜8:54～9:55

【出演者】司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香

ゲスト:斉藤慶子

＜出張鑑定IN長崎県南島原市＞

出張リポーター：平子祐希(アルコ＆ピース)

出張アシスタント：吉川七瀬

鑑定士軍団：北原照久（「TOY MUSEUM」館長）、安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）

山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）、長島昭利（「長島書店」代表）

八木正自（「安土堂書店」代表取締役）、森由美（陶磁研究家）ほか

ナレーター：銀河万丈、冨永みーな

【配信】

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