Image: Generated with Copilot インターネットが生まれて半世紀。ネットはずっと人間の使う道具でしたが、いつのまにかソフトウェアで自動的に回るAIエージェントなどのトラフィックが人間を抜く現象が見られるようになっていました。サイバーセキュリティ企業「Human Security」が、顧客データ1000兆件以上を分析した最新報告によると、AIなどの自動的な訪問が昨年は人間の8倍近いスピード