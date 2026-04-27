北海道の地震を受けて政府は午前5時25分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、情報収集と対応にあたっています。また高市首相はSNSを更新し、「被害状況の把握、国民に対する的確な情報提供などの対応に全力で当たっている。揺れの強かった地域の皆様は、引き続き、同程度の地震の発生に注意していただくようお願いする」と呼びかけました。