メンバー７人の完全体でカムバックを果たし、世界ツアー中のＢＴＳ・ＪＵＮＧＫＯＯＫが米フロリダ州タンパでのライブ中の音響ミスを謝罪した。日本時間２７日にインスタグラムのストーリーズを更新。タンパ公演内、「ＭａｇｉｃＳｈｏｐ」を歌唱中に音が途切れるなどのハプニングがあった。これにＪＵＮＧＫＯＯＫは「昨日のマジックショップでの音響トラブル、その通りです。ご心配なく、今日からはしっかり対応します