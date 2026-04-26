石田千穂は3冊めの写真集の撮影にあたり、前作までとは違うアプローチをした。「2作めまでは無理なダイエットをしていたんですが、大人になってふだんの平均体重が軽くなったのもあり、今回は何もせず、ありのままの自分で臨みました」9年間在籍したSTU48にも変化を感じている。「最初はグループを知っていただくためにティッシュ配りをしても、受け取ってもらえないことも多かったです。今では、瀬戸内での知名度は高くなった