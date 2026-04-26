トヨタがダメでもマツダは「イケる」のか!?ここ数年、すっかり入手困難となったトヨタの商用バン「ハイエース」。そのOEM供給を受けて販売されるマツダ版の「ボンゴブローニイ バン」なら、注文は可能なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがマツダの全長4.7m級「最新“スライドドア”バン」です！ 画像で見る（30枚以上）マツダの販売店に聞いてみました。初代ボンゴブローニイは、商用バン「ボンゴ」の上位モデル