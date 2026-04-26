ディズニーランドでのマナーをめぐり、ちょっと気になる話題が広がっています。ある“行動”について、元キャストが「実はバレています」と明かし、注目を集めています。 その嘘は通用していなかった 話題となっているのは、海外ディズニーで一部ゲストがとる行動。アトラクションの列に割り込んだ際などに、「英語が話せないふり」をして注意を逃れようとするケースがあるそうです。 このエピソ