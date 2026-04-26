岡山の出身で、地元で執筆活動をしている女性小説家の天川栄人（てんかわ えいと）さんをご存知でしょうか。「わたしは食べるのが下手」は、去年の青少年読書感想文全国コンクールで、中学校の部の課題図書にも選ばれています。大学進学以降、一度、岡山を離れましたが、第1子の出産を機にUターン。ふるさとへの思いや今後の活動について聞きました。 【写真を見る】岡山出身の児童文学作家・天川栄人さん出産を機