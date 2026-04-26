「起きろ、大統領がSNSを更新したぞ」【写真】李大統領のX「最多いいね」は高市首相とのドラムセッション韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が就任以降、X（旧ツイッター）での活動を着実に増やすなか、オンライン上ではこのような内容の書き込みや画像が飛び交っている。夜9時、深夜1時、早朝6時。時間や場所に関係なく投稿される李大統領のXでのメッセージは、24時間稼働している政治情勢を如実に物語っている。青瓦台（韓国