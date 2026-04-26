4月26日（日）の『EIGHT-JAM』では、今年で歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹を特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！これまで『PIECE OF MY WISH』、『PRIDE』など数多くのヒット曲を世に送り出し、人々を魅了し続けてきた今井美樹。今井と40年以上の付き合いがあり編曲を多数担当する武部聡志、今年8年ぶりに発売された今井の最新オリジナル・アルバム『smile』の編曲にも携わる河野圭、そして今井をカリスマ的