矢作厩舎のXで発表2025年のJRA年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡5）の秋のプランが明らかになった。管理する矢作芳人厩舎の公式Xが25日、更新。連覇を目指すブリーダーズカップ（BC）クラシックのほか、芝路線も選択肢にあり、ファンの間に衝撃が広がっている。矢作厩舎のXは「フォーエバーヤング今後のレーススケジュールについて」とし、「調教師が海外レーシングマネージャーの安藤裕氏を交えて、藤田晋オーナー