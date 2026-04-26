矢作厩舎のXで発表

2025年のJRA年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡5）の秋のプランが明らかになった。管理する矢作芳人厩舎の公式Xが25日、更新。連覇を目指すブリーダーズカップ（BC）クラシックのほか、芝路線も選択肢にあり、ファンの間に衝撃が広がっている。

矢作厩舎のXは「フォーエバーヤング 今後のレーススケジュールについて」とし、「調教師が海外レーシングマネージャーの安藤裕氏を交えて、藤田晋オーナーと話し合いました」と続けた。

秋のプランは2択。9月18日のG1・ジョッキークラブゴールドカップから10月31日のG1・BCクラシックで連覇を目指す米国ダート路線。もう1つは9月12日のG1・愛チャンピオンSから10月4日のG1・凱旋門賞を狙う欧州芝路線だ。

まだ日本馬の勝利がない凱旋門賞挑戦が浮上したことで、X上の競馬ファンにも衝撃が広がった。

「ががががいせんもん！？」

「まさかの凱旋門賞が選択肢に！！」

「エバヤン凱旋門行くんか！？！？」

「1ファンとしては芝路線希望です」

「どんな選択だとしても全力応援あるのみ」

「どっちの路線も胸熱！！！」

「BC連覇も凱旋門賞も夢ある〜」

「こりゃまた凄い二つのローテだな」

「秋の目標が凱旋門賞orBCクラシックとかもうゲームの世界だな」

今年のフォーエバーヤングは2月のG1・サウジCを連覇。3月のG1・ドバイワールドカップは2着だった。矢作厩舎のXでは、「状態が良ければ、年末までに日本で一走したい」としている。



（THE ANSWER編集部）