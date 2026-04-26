大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）に登場するキュアアルカナ・シャドウの変身シーン映像が公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】作画の気合いヤバすぎる！キュアアルカナ・シャドウ変身シーン映像キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウ