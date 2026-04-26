『たんプリ』キュアアルカナ・シャドウ変身シーン映像公開
大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）に登場するキュアアルカナ・シャドウの変身シーン映像が公式YouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】作画の気合いヤバすぎる！キュアアルカナ・シャドウ変身シーン映像
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
そして、キュアアルカナ・シャドウが本編に登場した際は、ネット上で「アルカナスターレイン OPで使ってたビームの掃射！演出もかっこいい！」「アルカナスターレイン、めちゃくちゃゾルトラークやん笑」「キュアアルカナ・シャドウの初登場回、全体的に作画もめちゃ気合い入った良さで凄く良かった……なんでファントム側にいるのか、、その謎が明かされるのかも含めて今後の展開も更に楽しみ」「キュアアルカナ・シャドウ 遂に降臨！」。
「すごく可愛かったですありがとうございました眼福でした 予想を裏切らん圧倒的強さとクールで美少女で最高」「敵対してバトルしてたのに当然のように一緒に踊り始めるED」などと反応。Xでは「#precure」がトレンド1位、アルカナシャドウ」のワードもトレンド入りした。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
【動画】作画の気合いヤバすぎる！キュアアルカナ・シャドウ変身シーン映像
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
「すごく可愛かったですありがとうございました眼福でした 予想を裏切らん圧倒的強さとクールで美少女で最高」「敵対してバトルしてたのに当然のように一緒に踊り始めるED」などと反応。Xでは「#precure」がトレンド1位、アルカナシャドウ」のワードもトレンド入りした。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優