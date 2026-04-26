IZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、圧巻のスタイルを披露した。クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し「女神です」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】“豊満ライン”を堂々と…ウンビ、密着ボディスーツ姿公開された写真の中でクォン・ウンビは、腰回りにカッティングが施されたボディスーツにデニムを合わせた大胆なスタイリングを披露。前後が大きく開いたタイトウェアが彼女の引き締まったボ