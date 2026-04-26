◇ナ・リーグドジャース ― カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発する。前日24日（同25日）は今季初の3三振を喫するなど3試合連続ノーヒット。ド軍移籍後最長の51打席連続ノーアーチとなっており、久々の快音が期待される。ドジャースは佐々木朗希投手（24）が今季5度目の先発。カブスは鈴木誠也外野手（31）が「5番・右翼」