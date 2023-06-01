FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝で、アル・アハリ・サウジとサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦している。立ち上がりから相手の分厚い攻撃に押し込まれる町田。13分にはカウンターをくらい、極めて決定的なピンチに見舞われる。 右サイドを抜け出した要注意のガレーノとGK谷晃生が１対１に。谷は慌てず、相手のファーを狙った