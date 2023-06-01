町田GK谷晃生がいきなりのビッグセーブ！ 要注意ガレーノとの１対１で決死のストップ【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝で、アル・アハリ・サウジとサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦している。
立ち上がりから相手の分厚い攻撃に押し込まれる町田。13分にはカウンターをくらい、極めて決定的なピンチに見舞われる。
右サイドを抜け出した要注意のガレーノとGK谷晃生が１対１に。谷は慌てず、相手のファーを狙ったシュートにしっかりと反応し、弾き出してみせた。
決勝トーナメントではここまでの４試合でいずれも無失点の町田が、自慢の堅守ぶりを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガレーノとの１対１で谷がビッグセーブ！ 42分のスーパーな守備も！
立ち上がりから相手の分厚い攻撃に押し込まれる町田。13分にはカウンターをくらい、極めて決定的なピンチに見舞われる。
右サイドを抜け出した要注意のガレーノとGK谷晃生が１対１に。谷は慌てず、相手のファーを狙ったシュートにしっかりと反応し、弾き出してみせた。
決勝トーナメントではここまでの４試合でいずれも無失点の町田が、自慢の堅守ぶりを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガレーノとの１対１で谷がビッグセーブ！ 42分のスーパーな守備も！