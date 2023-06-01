ビッグセーブを見せた谷。（C）Getty Images

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　FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝で、アル・アハリ・サウジとサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦している。

　立ち上がりから相手の分厚い攻撃に押し込まれる町田。13分にはカウンターをくらい、極めて決定的なピンチに見舞われる。
 
　右サイドを抜け出した要注意のガレーノとGK谷晃生が１対１に。谷は慌てず、相手のファーを狙ったシュートにしっかりと反応し、弾き出してみせた。

　決勝トーナメントではここまでの４試合でいずれも無失点の町田が、自慢の堅守ぶりを見せつけた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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