【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー】 4月26日23時 申込締切 10月 発送予定 価格：26,400円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」2次発送分の抽選販売の申込をプレミアムバンダイにて本日4月26日23時まで受け付けている。価格は26,400円。 本商品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場するシャア・ア