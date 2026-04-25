2026年4月21日(火)から5月18日(月)まで、バーニーズニューヨーク各店及びオンラインストアでポップアップイベント「St. Barneys Islands(セント バーニーズ アイランズ)」が開催。トラベルファッションナビゲーターとして来場したモデルのミチさんに突撃取材しました♡セント バーニーズ アイランズにミチさんが登場♡「」期間中は、バーニーズニューヨーク銀座本店を本島に、"架空のリゾート諸島"が各店に登場ϖ