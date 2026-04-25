延焼が続いている岩手県大槌町の山林火災の対応にあたるため、県職員の派遣が始まりました。24日朝、岩手県に向けて出発したのは県総合防災課の職員5人と避難者用のトイレカーです。県職員「現地の方は約3200名の方が避難指示を受け毎日不安な生活を送っていることと拝察しております。そうした皆様のお力に少しでもなれるように県の職員を代表しまして全身全霊を込めて支援してまいりたいと思います。」トイレカーは